Il giudice di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice accusata di aver commesso diversi reati nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La vicenda si svolge tra accuse di lesioni, stalking, interferenze nella vita privata e diffamazione, e ora la donna dovrà affrontare il processo.

AGI - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia accusata di lesioni, stalking, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quello che inizierà il prossimo 6 ottobre è "un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano", commentano all'AGI, dopo l'udienza, i legali di parte civile di Sangiuliano e della moglie, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe. Parte offesa anche l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. Le accuse. A Boccia, i pm di Roma, contestano " condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale " nei confronti dell'ex ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro SangiulianoRoma, 9 febbraio 2026 - L'imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro ... quotidiano.net

