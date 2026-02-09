Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice accusata di stalker e di aver causato lesioni all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La vicenda si fa sempre più tesa: l’imputata dovrà affrontare il processo.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. L'inchiesta è partita dopo un esposto presentato dall'ex ministro. Nel procedimento si sono costituti, come parti offese, lo stesso Sangiuliano, la moglie Federica Corsini e l'ex capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio

Oggi si è aperta l’udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice campana accusata di aver perseguitato e diffamato l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo.

Caso Sangiuliano, chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia

