Maria Rosaria Boccia è rinviata a giudizio

Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice accusata di aver compiuto diverse irregolarità. Secondo l’accusa, avrebbe provocato lesioni, stalking e interferenze nella vita privata di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. La vicenda si svolge davanti al tribunale romano, dove si dovrà decidere se ci sono elementi sufficienti per portare l’imprenditrice davanti a un giudice.

AGI - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia accusata di lesioni, stalking, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quello che inizierà il prossimo 6 ottobre è "un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano", commentano all'AGI, dopo l'udienza, i legali di parte civile di Sangiuliano e della moglie, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe. Parte offesa anche l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. A Boccia, i pm di Roma, contestano " condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale " nei confronti dell'ex ministro.

