caso sangiuliano maria rosaria boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia accusata di lesioni, stalking, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quello che inizierà il prossimo 6 ottobre è «un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano», commentano all’Agi, dopo l’udienza, i legali di parte civile di Sangiuliano e della moglie, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe. Parte offesa anche l’ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. A Boccia, i pm di Roma, contestano «condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale» nei confronti dell’ex ministro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

