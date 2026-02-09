Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano

Il giudice di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice accusata di aver perseguitato e ferito l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La donna deve rispondere di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata dell’ex ministro. La vicenda si sta facendo sempre più delicata e il processo entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli.

