maria rosaria boccia rinviata a giudizio per il caso sangiuliano processo il 6 ottobre

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 6 ottobre. È stata rinviata a giudizio nell’ambito delle indagini sul caso Sangiuliano, che tiene banco in città da settimane. Ora si aspetta di capire le accuse e come si svilupperà il processo.

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio dal giudice per le indagini preliminari. Dovrà rispondere delle accuse di stalking, di lesioni e di interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro della Cultura e oggi consigliere regionale della Campania Gennaro Sangiuliano. Il processo si svolgerà il 6 ottobre prossimo. L’accusa contesta all’imprenditrice altri due reati minori. Lo stesso Sangiuliano, la moglie e il suo ex capo di gabinetto hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel procedimento che seguirà al rinvio a giudizio. Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La giudice per le indagini preliminari di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, coinvolta nel caso Sangiuliano.

Questa mattina Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio nel processo che si terrà a ottobre.

