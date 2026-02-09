La giudice per le indagini preliminari di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, coinvolta nel caso Sangiuliano. Il processo inizierà a ottobre e l’accusa le attribuisce reati di stalking e lesioni. La decisione ha suscitato diverse reazioni, con alcune persone che esprimono fiducia nella giustizia e altre che chiedono rispetto per la presunzione di innocenza. La vicenda tiene banco, e ora si attende di capire come si svilupperanno le fasi successive.

È in programma per il 6 ottobre il processo per Maria Rosaria Boccia. La decisione arriva dal gup del Tribunale di Roma dopo oltre un anno dal caso Sangiuliano, che ha portato alle dimissioni dell’ex Ministro della Cultura e attualmente consigliere regionale in Campania, in quota Fratelli d’Italia. “Dimostrerò la mia assoluta correttezza” dichiarò nel settembre 2024 Gennaro Sangiuliano, parte civile nel procedimento insieme alla moglie Federica Corsini e l’ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Giglioli. Tra i reati contestati, all’imprenditrice di Pompei, stalking e lesioni. “Da giuristi non comprendiamo come sia possibile la configurazione dello stalking”, le parole dei legali di Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio nel caso Sangiuliano, a ottobre processo per stalking e lesioni

