Caso Sangiuliano Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni all’ex ministro della Cultura processo ad ottobre

Questa mattina Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio nel processo che si terrà a ottobre. L’imprenditrice di Pompei deve rispondere di stalking e lesioni all’ex ministro della Cultura, oltre a diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum, legate all'organizzazione di alcuni eventi. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento che ha attirato l’attenzione sul suo ruolo e sulle accuse a suo carico.

All'imprenditrice di Pompei sono contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio in relazione al caso Sangiuliano. Boccia è accusata di stalking aggravato, lesioni, interfer.

