Reati ambientali Lazio maglia nera nel 2025 | Quattro al giorno L’allarme dei Forestali

Roma si sveglia con un dato allarmante: nel 2025, il Lazio si conferma la regione con più reati ambientali in Italia. Secondo i Forestali, si registrano in media quattro reati al giorno, un numero che fa riflettere. Durante l’anno, sono stati effettuati più di 81 mila controlli, portando all’apertura di circa 1.500 fascicoli penali e oltre 2.500 sanzioni amministrative. La situazione preoccupa le autorità che ora cercano di intensificare gli interventi per fermare questa escalation.

Roma, 5 febbraio 2026 – “ L’attività operativa del 2025 ha registrato oltre 81 mila controlli effettuati, circa 1500 reati perseguiti e più di 2500 illeciti amministrativi. Si stimano oltre 4 reati ambientali al giorno e oltre 7 illeciti amministrativi al giorno”, ne dà notizia il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Lazio”, Gianpiero Andreatta. L’abbandono dei rifiuti. La più grande piaga del Lazio è l’abbandono incontrollato dei rifiuti, fenomeno diffuso che spesso degenera nella pratica criminale dei roghi tossici: si registrano più di 9 mila controlli e poco più di 500 reati commessi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Reati Ambientali

Ultime notizie su Reati Ambientali

