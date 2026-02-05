Carabinieri Forestali 20mila controlli in Liguria | reati ambientali in aumento

In Liguria, i Carabinieri Forestali hanno effettuato oltre 20mila controlli in un anno. Durante le verifiche, hanno denunciato 735 persone e multato per più di 2,8 milioni di euro. I reati ambientali sono aumentati, spingendo le forze dell’ordine a intensificare le attività di controllo sul territorio.

Nel bilancio 2025 oltre 2,8 milioni di euro di sanzioni. In calo gli incendi boschivi, rafforzata la lotta a rifiuti, traffici illeciti e abusivismo Oltre 20mila controlli in un anno, 735 persone denunciate e più di 2,8 milioni di euro di sanzioni amministrative. È il bilancio operativo 2025 dei carabinieri Forestali della Liguria, che fotografa un’attività in crescita sul fronte della tutela ambientale e del contrasto ai reati contro il territorio. Nel corso del 2025 i militari hanno intensificato in particolare le verifiche nel settore dei rifiuti e degli inquinamenti. I controlli sono stati circa 3.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La lotta ai reati ambientali cresce di giorno in giorno.

Nel 2025, i Carabinieri Forestali di Bergamo hanno svolto oltre 800 controlli, riscontrando 130 reati e illeciti amministrativi.

Carabinieri forestali, in Piemonte oltre 50mila controlli nel 2025Sono stati oltre 50mila i controlli effettuati, circa duemila gli illeciti amministrativi contestati e 1.263 i reati contestati nel 2025 in Piemonte dai carabinieri forestali. (ANSA) ... ansa.it

Carabinieri della Forestale, il resoconto 2025 a Cuneo: 13.200 controlli e 305 denunceIn calo gli illeciti amministrativi (-5%) e le denunce (-3%). Intensificati monitoraggio valanghe, lotta al bracconaggio e protezione ambientale. Coinvolti 2.300 studenti in iniziative di sensibilizza ... targatocn.it

