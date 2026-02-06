Memoria parole e musica per il Giorno del Ricordo | a Mestre l' iniziativa Voci dal Confine
Martedì 10 febbraio, all’Emeroteca dell’Arte di Mestre, si tiene l’iniziativa
Martedì 10 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, all’Emeroteca dell’Arte di Piazza Ferretto, in occasione del Giorno del Ricordo, l’associazione culturale Mestre Mia propone l’iniziativa Voci dal Confine, una mattinata di riflessione e approfondimento dedicata alla memoria delle foibe e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
