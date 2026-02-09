Mara Venier riceve un messaggio da Raoul Bova Rocio Munoz Morales non si trattiene | Sei un'altra della lista?

Durante la diretta di Domenica In, Mara Venier si è trovata a leggere un messaggio inaspettato arrivato da Raoul Bova. La conduttrice era impegnata con Rocio Munoz Morales quando, tra gli applausi del pubblico, ha mostrato il cellulare e letto le parole dell’attore. La risposta di Morales non si è fatta attendere: “Sei un’altra della lista?” ha detto, lasciando tutti un po’ sorpresi. La scena ha creato un momento di sorpresa tra i presenti in studio.

Mara Venier ha ricevuto un messaggio da Raoul Bova mentre stava intervistando Rocio Munoz Morales a Domenica In. La reazione dell'attrice.

