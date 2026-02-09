Mara Venier perde il sorriso un disastro | cosa è successo

La domenica pomeriggio, Mara Venier ha mostrato un volto diverso dal solito. Il suo sorriso è sparito e si è notato subito. La causa sembrano essere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che hanno preso il centro dell’attenzione, lasciando in secondo piano il suo programma. I telespettatori hanno preferito seguire le gare sportive, e questo ha cambiato il clima della trasmissione. L’atmosfera si è fatta più tesa e meno spontanea, con Mara che ha cercato di mantenere la calma. Un vero disastro, secondo molti

Il pomeriggio televisivo di domenica 8 febbraio 2026 ha evidenziato un cambiamento netto nelle scelte del pubblico, influenzato in modo determinante dall'offerta sportiva legata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La lunga diretta olimpica ha modificato l'equilibrio abituale degli ascolti, incidendo soprattutto sulla programmazione generalista e mettendo in difficoltà alcuni appuntamenti storici della domenica. In questo scenario, a pagare il prezzo più alto è stata Rai 1, con un calo progressivo lungo tutta la fascia pomeridiana. Il dato è rilevante non solo per i valori assoluti, ma anche per la dinamica: la concorrenza degli eventi sportivi ha accompagnato, minuto dopo minuto, uno spostamento di spettatori verso canali alternativi, con ricadute dirette sull'andamento dei programmi.

