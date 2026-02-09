Per lei una brutta notizia Mara Venier perde il sorriso dopo l’ultima puntata di Domenica In

Mara Venier si ritrova a dover affrontare una battuta d’arresto emotiva dopo l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice, solitamente sorridente e carica di energia, appare visibilmente colpita da una notizia triste, che le fa perdere il sorriso davanti alle telecamere. Il pomeriggio del 8 febbraio 2026 ha dimostrato come il pubblico stia cambiando preferenze, puntando su eventi sportivi molto più seguiti e lasciando indietro alcuni programmi storici della domenica, tra cui proprio la trasmissione di Mara Venier

Il pomeriggio televisivo dell’8 febbraio 2026 ha mostrato con chiarezza come il pubblico stia cambiando abitudini davanti allo schermo, premiando l’evento sportivo più atteso dell’anno e lasciando indietro alcuni dei programmi storici della domenica. I grandi ascolti delle Olimpiadi hanno inciso in modo evidente sull’equilibrio generale, con conseguenze pesanti soprattutto per Rai 1, mentre Mediaset ha cercato di contenere le perdite pur registrando segnali di flessione rispetto alle medie abituali. La giornata si è rivelata particolarmente complicata per Domenica In. Il programma di Mara Venier, nonostante una partenza già debole, è sceso clamorosamente sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori, mostrando un crollo progressivo nel corso del pomeriggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Domenica In “Non poteva andare peggio”. Mara Venier, la brutta notizia su Domenica In Nella puntata del 28 dicembre 2025, Domenica In ha registrato risultati deludenti, nonostante l’assenza di Amici 25. Domenica In, per Mara Venier la notizia peggiore dopo la puntata: “Malissimo” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Domenica In Argomenti discussi: Immensa Sofia Goggia, splendida medaglia di bronzo nella discesa di Cortina. Vince Johnson, dramma Vonn portata via in elicottero dopo una brutta caduta; Maria Gismondi, la fondista di Subiaco 48esima nella 20 km di Milano Cortina. Giovedì la sua gara preferita; Viviano: In panchina all'Arsenal puzzavo di vodka. L'Inter? Il mio rimpianto; Discesa Crans-Montana annullata per le condizioni della pista, Vonn in ospedale. Cos'è successo. Rocìo Munoz Morales si racconta in una chiacchierata con Mara Venier, affrontando anche il tema della separazione con Raoul Bova e anche il rapporto con il padre: https://fanpa.ge/UhrfQ facebook ''Io pensavo fosse una gag!'' Mara Venier sulla caduta dei Ricchi e Poveri #CTCF x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.