Personaggi Tv. Un nuovo video dall’ospedale ha immediatamente allarmato i fan di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato una Instagram story in cui appare sdraiata sul lettino, con una protezione trasparente sull’occhio, pronunciando una frase che ha fatto preoccupare i follower: “E finiamo l’anno così.”. Nonostante il tono dolceamaro e il tentativo di rassicurare augurando un buon anno, l’immagine della conduttrice in clinica ha suscitato immediata apprensione tra i suoi followers. Leggi anche: Peparini e Muller, l’annuncio sul matrimonio spiazza tutti: cosa succede Leggi anche: “Miracolo di Natale”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mara Venier in ospedale: “Chiudo il 2025 così”. Cosa le è successo

