Mangiare bene a poco prezzo non è così difficile

Il dj Giovanni Mencarelli, noto per il suo programma radiofonico «Recensioni del terzo tipo», si lancia in una nuova considerazione: mangiare bene senza spendere troppo non è così difficile come si pensa. Nei suoi ascolti, spesso denuncia come molti locali non mettono in risalto le loro qualità e, di conseguenza, si perdono clienti. Mencarelli invita a scoprire posti economici e gustosi, facendo capire che con un po’ di attenzione si può mangiare bene senza svuotare il portafoglio.

Il dj Giovanni Mencarelli che conduce «Recensioni del terzo tipo»: «Molti locali non valorizzano la loro qualità. L'anima del ristorante è il bagno». Qualora vi troviate in un qualsiasi luogo del Paese e stiate cercando un ristorante o una trattoria dove desinare leggete pure le recensioni dei clienti, fiorenti sulla Rete e sui social, ma evitate di farci troppo affidamento. Potrebbero derivare da una serie di fattori incidentali e soprattutto estemporanei. Il malumore suscitato da un diverbio tra moglie e marito a tavola o la difficoltà nel trovare parcheggio in una sera affollata possono influenzare l'impulsivo giudizio rilasciato sul Web.

Riccardo Gaspari, chef del San Brite di Cortina, spiega che la sua cucina si basa su prodotti locali e metodi rigenerativi di montagna.

