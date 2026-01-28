Riccardo Gaspari, chef del San Brite di Cortina, spiega che la sua cucina si basa su prodotti locali e metodi rigenerativi di montagna. Racconta che si può mangiare bene senza spendere una fortuna, ma il vero valore si paga. Gaspari ha portato la sua idea di agri-cucina fino alla Stella Michelin, e ora vuole dimostrare che sostenibilità e qualità possono andare di pari passo, rispettando il territorio e le sue risorse.

Gaspari era un ottimo sciatore (e il fisico da atleta lo ha ancora, a 40 anni) ma i dolori al ginocchio lo hanno spinto ad abbandonare le gare a 19 anni, mentre si stava diplomando falegname alla scuola di Cortina. Intanto, continuava ad aiutare i genitori nell'azienda di famiglia: era adolescente quando ha iniziato a mungere le mucche, a curare caprette e maiali. «Quando leggo o sento colleghi che discettano di campagna e allevamenti, mi rendo conto che non hanno mai faticato un'ora in quelle situazioni. Non è obbligatorio farlo, sia chiaro, ma viverle condiziona: molti prima aprono il locale e poi magari si fanno l’orto, da noi funziona al contrario». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Riccardo Gaspari del San Brite di Cortina, e la sua cucina rigenerativa di montagna: «Si può produrre e mangiare bene, ma il meglio ha un prezzo»

Dal 12 gennaio 2026, a Milano, “Identità Golose” ospita cinque cene a quattro mani dedicate alla cucina di montagna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

