La Corte dei conti mette in chiaro che il progetto “Mangiaplastica” non funziona come dovrebbe. I fondi sono ancora bloccati, mancano dati chiari e l’impatto che ha sull’ambiente è minimo. Il rapporto evidenzia che non si può valutare se il programma sia efficace o meno, e lo definisce poco più di un tentativo senza grandi risultati.

La Corte dei conti lo scrive nero su bianco: il programma “Mangiaplastica” non consente di misurarne l’efficacia reale e presenta criticità tali da ridimensionarne il valore come strumento di politica ambientale. La certificazione arriva con la delibera n. 22026 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e chiude lo spazio alla difesa politica che finora aveva liquidato le critiche come semplice polemica dell’opposizione. Il fondo, istituito nel 2019 con il decreto Clima e finanziato con 41 milioni di euro, è entrato a regime con anni di ritardo. Il primo sportello, relativo al 2021, è l’unico formalmente concluso e registra un tasso di realizzazione del 77,5 per cento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mangiaplastica, i rilievi della Corte dei Conti sul programma: fondi fermi, dati assenti e impatto marginale

Approfondimenti su Mangiaplastica Programma

Ultime notizie su Mangiaplastica Programma

