Manchester United c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi

Questa estate il Manchester United punta forte su un giocatore che anche la Juventus vorrebbe mettere sotto contratto. I piani dei Red Devils sono chiari: investire su un nome importante per rinforzare la squadra. L’indiscrezione dall’Inghilterra lascia intuire che l’affare potrebbe essere vicino, mentre i tifosi attendono con ansia novità ufficiali.

Il mercato della Juventus si anima con la possibile entrata del Manchester United, che avrebbe mostrato interesse per Yildiz, attualmente sotto contratto con i bianconeri.

Un’inaspettata svolta si profila nell’universo del Manchester City: secondo fonti di The Athletic, Pep Guardiola potrebbe essere prossimo a lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione.

Manchester United 3 - 2 Juventus Champions League 1997/1998 Classic Match #manchesterunited

