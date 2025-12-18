Guardiola verso l’addio al Manchester City | indiscrezione clamorosa dall’Inghilterra

Un’inaspettata svolta si profila nell’universo del Manchester City: secondo fonti di The Athletic, Pep Guardiola potrebbe essere prossimo a lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione. La notizia sta facendo il giro dell’Inghilterra, alimentando speculazioni e curiosità sul futuro del tecnico catalano. Restano da capire le motivazioni e le possibilità di un addio che potrebbe segnare un punto di svolta per il club e per il suo allenatore.

Pep Guardiola potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura al Manchester City. A lanciare l'indiscrezione è The Athletic, che cita fonti interne al club convinte del fatto che il tecnico catalano stia seriamente valutando l'idea di chiudere il suo ciclo al termine della stagione. Se confermata, sarebbe una decisione destinata a scuotere non solo l'ambiente Citizens, ma l'intero panorama europeo, innescando un inevitabile effetto domino sulle panchine più prestigiose. Un ciclo irripetibile che ha cambiato la storia del City. Guardiola è arrivato a Manchester nel 2016 e da allora ha riscritto la storia del club, trasformandolo da potenza nazionale intermittente a punto di riferimento assoluto del calcio mondiale.

