Guardiola verso l’addio al Manchester City | indiscrezione clamorosa dall’Inghilterra

Un’inaspettata svolta si profila nell’universo del Manchester City: secondo fonti di The Athletic, Pep Guardiola potrebbe essere prossimo a lasciare la guida dei Citizens al termine della stagione. La notizia sta facendo il giro dell’Inghilterra, alimentando speculazioni e curiosità sul futuro del tecnico catalano. Restano da capire le motivazioni e le possibilità di un addio che potrebbe segnare un punto di svolta per il club e per il suo allenatore.

Guardiola è arrivato a Manchester nel 2016 e da allora ha riscritto la storia del club, trasformandolo da potenza nazionale intermittente a punto di riferimento assoluto del calcio mondiale.

#ManchesterCity , #Guardiola verso l'addio a giugno: già individuato il suo erede

Il City ha rischiato tanto contro il Fulham, graziato anche dagli errori di Adama Traorè A fine gara Guardiola è corso verso di lui e gli ha fatto un breve discorso:

