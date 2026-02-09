Mancato pagamento dei caregiver il Pd Fiumicino | Famiglie lasciate nell’incertezza

Le famiglie di Fiumicino sono in agitazione. I genitori non hanno ancora ricevuto i pagamenti del mese di gennaio per i servizi di assistenza ai loro familiari. La situazione crea molta incertezza e disorganizza le vite quotidiane, con mamme e papà che chiedono risposte chiare e interventi immediati. La città si muove per capire come risolvere il problema.

Fiumicino, 9 febbraio 2026 – "Mamme e papà sul piede di guerra per i mancati pagamenti nel mese di gennaio del caregiver. L'Amministrazione comunale, giustificando tale ritardo con il cambiamento della banca affiliata e i problemi riscontrati per tale ragione dal servizio finanziario, sta posticipando ormai di un mese tale importante contributo destinato alle famiglie con persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità", è quanto si legge in un comunicato del Partito Democratico di Fiumicino. "La figura del caregiver familiare, riconosciuta dalla legge regionale n. 5 dell'11 aprile 2024, rappresenta la persona di riferimento essenziale per chi convive con una disabilità o una malattia inguaribile, ancora più grave se si tratta di bambini e minori.

