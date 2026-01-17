Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Oggi, alcune zone della Puglia, tra cui il Tarantino e il Salento, sono in allerta temporali, con codice giallo emesso dalla Protezione civile. L’allerta, valida dalle 8 per circa quattordici ore, segnala possibili condizioni di maltempo nella regione. È importante monitorare le previsioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per quattordici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

