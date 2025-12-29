Maltempo Italia allerta temporali violenti e nevicate | le zone più a rischio

Le condizioni meteorologiche in Italia si presentano instabili in alcune regioni, con allerta gialla per temporali e nevicate. Martedì 30 dicembre, Calabria e Sicilia sono le zone più a rischio, dove potrebbero verificarsi piogge intense, temporali e problemi idrogeologici. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità legate al maltempo.

La fine dell'anno si avvicina con condizioni meteorologiche instabili su alcune aree del Paese. Per la giornata di domani, martedì 30 dicembre, è stato diffuso un avviso di allerta meteo gialla che interessa in particolare Calabria e Sicilia, dove sono attesi fenomeni potenzialmente critici legati a piogge, temporali e dissesti idrogeologici. Il quadro generale indica una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto nei territori già fragili dal punto di vista idraulico. Secondo l'ultimo bollettino ufficiale, il livello di criticità è classificato come ordinario ma riguarda più tipologie di rischio.

