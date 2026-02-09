Maltempo allerta meteo gialla per temporali oggi 9 febbraio | le regioni a rischio

Le regioni del Sud Italia si preparano a un’altra giornata di pioggia e temporali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per oggi, 9 febbraio, coinvolgendo Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Le condizioni meteo restano instabili, con rovesci intensi e temporali che potrebbero provocare disagi nelle zone più colpite. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Piogge e temporali oggi sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha valutato per lunedì 9 febbraio una nuova allerta meteo gialla su Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

