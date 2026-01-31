Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1° febbraio | le regioni a rischio

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali su alcune zone di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Le piogge sono attese nel corso della giornata, con possibili disagi e allagamenti in diverse località. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 1° febbraio, su alcuni settori di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Maltempo 1 Febbraio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 dicembre: le regioni a rischio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maltempo 1 Febbraio

Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni.

maltempo allerta meteo giallaAllerta arancione e gialla il 31 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischioIl mese di gennaio 2026 si conclude con una nuova allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni per maltempo e criticità. meteo.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.