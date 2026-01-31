Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1° febbraio | le regioni a rischio

Domani l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali su alcune zone di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Le piogge sono attese nel corso della giornata, con possibili disagi e allagamenti in diverse località. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

