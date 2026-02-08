Maltempo allerta meteo gialla per temporali oggi 8 febbraio 2026 | le regioni a rischio

Oggi l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e nuvoloso. Piogge e temporali attraversano il Centro-Sud e le zone tirreniche, con qualche rovescio anche nel Nord. Le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata, spingendo le autorità a mantenere l’allerta gialla. Le strade si stanno riempendo di acqua e traffico in tilt, mentre le squadre di emergenza sono già in azione per gestire eventuali problemi. La situazione resta sotto osservazione, e le persone sono invitate a fare

Oggi, domenica 8 febbraio, maltempo e temporali sparsi sull'Italia, soprattutto al Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici. Allerta gialla della Protezione Civile per Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e settori dell'Emilia-Romagna.

