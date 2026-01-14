Pazienti in barella e assalto ai pronto soccorso | il caso in consiglio regionale

Durante l’ultima seduta del consiglio regionale, sono stati discussi i problemi dei pronto soccorso in Liguria, tra cui le lunghe attese in barella, il sovraffollamento a Genova durante le festività e la carenza di personale nelle guardie mediche notturne di Capodanno. La riunione ha evidenziato la necessità di interventi per migliorare l’efficienza e la gestione delle emergenze sanitarie nella regione.

Nell'ultima seduta del consiglio regionale sono state affrontate le problematiche dei pronto soccorso della Liguria, dai pazienti in attesa in barella, al sovraffollamento a Genova nelle festività natalizie, fino al caso della mancata copertura dei turni di guardia medica nella notte di Capodanno.

Regione Lazio, l'inferno del Pronto soccorso: un paziente su due lasciato lì in barella - Un paziente su due di quelli finiti al Pronto soccorso non ce la fa a trovare un posto letto nei reparti e finisce in barella. iltempo.it

LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- CAOS AL BROTZU DI CAGLIARI FRA BLACKOUT E PAZIENTI IN BARELLA LUNGO LE CORSIE SENZA OSSIGENO- Una paziente, già sotto anestesia per un intervento programmato, è stata risvegliata d’urgenza a causa de - facebook.com facebook

