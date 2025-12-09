La biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana celebra i cento anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La biblioteca dellAssemblea regionale siciliana celebra sabato prossimo 13 dicembre a Palazzo reale (Sala Mattarella) i cento anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri con inizio alle ore 10,30. Sarà presentato un numero speciale della rivista Kalós dal titolo “Andrea Camilleri. Otto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

