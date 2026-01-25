Gabbia spinge Malen Gasperini chiede rigore | episodio arbitrale in Roma-Milan

Durante la partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A, sono emersi alcuni episodi arbitrali che hanno suscitato discussioni tra le squadre. In particolare, Gabbia ha spinto Malen, mentre Gasperini ha chiesto maggiore rigore. Questo confronto evidenzia le sfide e le controversie legate alle decisioni dell’arbitro in incontri di alto livello, sottolineando l'importanza di un’interpretazione equilibrata delle regole nel calcio.

(Adnkronos) – Proteste in Roma-Milan. Oggi, domenica 25 gennaio, i giallorossi ospitano i rossoneri nel big match della 22esima giornata, in una partita in cui non mancano episodi arbitrali. Il primo arriva dopo meno di 20 minuti di gioco. Malen, appena arrivato dall'Aston Villa nel mercato di gennaio, prende posizione su Gabbia ed entra in area, il difensore va a contrasto e lo spinge, con il giocatore della Roma che cade a terra. Immediate le proteste giallorosse, ma l'arbitro Colombo fa ampi gesti con le mani, indicando al calciatore di rialzarsi. Imbufalito anche Gasperini in panchina, che chiedeva l'intervento del Var per possibile calcio di rigore.

