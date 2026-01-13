Juventus-Cremonese 5-0 Spalletti aggancia Napoli e Roma al terzo posto
La Juventus ha battuto la Cremonese 5-0 all’Allianz Stadium nella ventesima giornata di Serie A, consolidando il terzo posto in classifica. Con questa vittoria, i bianconeri raggiungono Napoli e Roma, entrambe a 39 punti, posizionandosi tra le principali contendenti per le posizioni di vertice del campionato.
La Juventus travolge la Cremonese 5-0 all’Allianz Stadium e chiude la ventesima giornata di Serie A agganciando Napoli e Roma a quota 39 punti. Una partita senza storia, che conferma i progressi dei bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti, sempre più solidi e convincenti. L’avvio è devastante: la Juve sblocca il risultato al 12’ con Bremer, che devia di testa un tiro dal limite di Miretti, e appena tre minuti dopo raddoppia con David, portandosi subito sul 2-0. La Cremonese fatica a reagire e al 27’ arriva un altro episodio chiave: l’arbitro Feliciani, dopo l’intervento del Var, revoca un calcio di rigore ai grigiorossi ed espelle il tecnico Nicola per proteste. 🔗 Leggi su Lapresse.it
