Roma-Cagliari 2-0 | doppio Malen e i giallorossi riagganciano il quarto posto

La Roma si prende i tre punti battendo 2-0 il Cagliari all’Olimpico. Malen segna due volte e permette ai giallorossi di risalire in classifica, agganciando il quarto posto. La squadra di Gasperini rimedia così a una sconfitta che aveva lasciato l’amaro in bocca, e ora guarda avanti con più fiducia.

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata a battere il Cagliari tra le mura amiche dell’Olimpico per riprendere la marcia dopo l’inatteso e brutto ko rimediato in casa dell’Udinese. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

