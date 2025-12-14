Tutta un’altra storia | Bergamo si racconta con le voci dei nuovi cittadini e cittadine

La campagna “Tutta un’altra storia” di Bergamo mette in luce le voci dei nuovi cittadini e cittadine, evidenziando il loro ruolo attivo nel tessuto sociale della città. Promossa da diverse organizzazioni locali, l’iniziativa mira a raccontare la città attraverso le esperienze e il contributo di chi ha scelto Bergamo come casa, sottolineando l’importanza dell’inclusione e della partecipazione comunitaria.

Bergamo. Al via la campagna “ Tutta un’altra storia “, un’iniziativa di CGIL Bergamo, Cooperativa Impresa Sociale Ruah, Caritas Diocesana Bergamasca e Fileo Centro Studi e Formazione, Associazione II Cerchio di Gesso e CEM Mondialità, Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo in collaborazione con il Comune di Bergamo che si propone di raccontare la città attraverso le sue persone, mostrando come i nuovi cittadini e le nuove cittadine – attivi nel lavoro e nel volontariato – siano parte integrante e vitale della comunità bergamasca. L’iniziativa, presentata giovedì 11 dicembre alla Sala Cavalli di Palazzo Frizzoni, nasce con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza il ritratto di una città già plurale, da sempre interessata da fenomeni di mobilità umana: migrazioni interne, emigrazione verso l’estero, spostamenti provinciali, presenze temporanee legate allo studio o al turismo. Bergamonews.it

