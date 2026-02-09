Malagò commenta l’ottimo avvio dell’Italia ai Giochi | Incredibile la multidisciplinarietà delle medaglie

Giovanni Malagò esprime tutta la sua soddisfazione per l’inizio positivo dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nei primi due giorni, gli atleti italiani hanno portato a casa nove medaglie, tra cui un oro, due argenti e sei bronzi. Sei di queste sono arrivate nella giornata di ieri, quella considerata la più ricca di risultati finora. Malagò commenta con entusiasmo, sottolineando la varietà delle discipline che stanno regalando medaglie al nostro Paese.

Sprizza di gola e soddisfazione Giovanni Malagò dopo la grande partenza dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, capace di raccogliere nei primi due giorni ben nove medaglie (un oro, due argenti e sei bronzi), di cui sei conquistate solo nella giornata da record di ieri. L'ex Presidente del CONI nonché attuale Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intercettato dai microfoni della RAI – precisamente quelli della trasmissione di Radio Anch'io Sport su RAI Radio 1 – ha commentato con grande entusiasmo le prestazioni della compagine tricolore, rimarcando le differenze importanti rispetto al passato: " Ieri è stata una giornata incredibile: sei medaglie in 24 ore alle Olimpiadi invernali rimarranno nella storia.

