Per Malagò il segreto è la professionalità del Coni e i tecnici formati ROMA - "Ieri è stata una giornata incredibile: sei medaglie in 24 ore alle Olimpiadi invernali rimarranno nella storia. Incredibile la multidisciplinarietà delle medaglie. Siamo diventati un paese dove siamo capaci di essere competitivi in sport dove non lo siamo mai stati. Questo è fondamentale nel programma olimpico e nel medagliere finale. Siamo terzi ora, anche se la strada è ancora lunghissima. Per quantità di medaglie saremmo straprimi. Sono sempre stato dell'idea che la forza di un paese la si vede in quante medaglie di sport diversi riesci a guadagnare, non necessariamente quelle d'oro". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano-Cortina, Malagò "Sei medaglie in 24 ore, giornata incredibile"

