McKennie Juve cambia il futuro del centrocampista americano? I bianconeri sembrano aver preso una decisione L’indiscrezione

Recenti indiscrezioni suggeriscono che la Juventus potrebbe non rinnovare il contratto di Weston McKennie. La decisione, ancora non ufficiale, potrebbe segnare un cambiamento importante per il futuro del centrocampista americano e per la strategia della squadra. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per capire quali saranno le prossime mosse del club in merito alla sua posizione contrattuale.

McKennie Juve, a sorpresa il contratto del giocatore potrebbe non essere rinnovato. L'indiscrezione viene lanciata da Sky Sport. Il futuro del centrocampo bianconero è al centro di numerose riflessioni alla Continassa, con un nome che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori: quello di Weston McKennie. Nonostante il suo contributo dinamico in campo, il rapporto con la Juve sembra essere arrivato ai titoli di coda, con una rottura che appare ormai definitiva in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni raccolte dagli esperti di mercato confermano un clima di gelo totale tra l'entourage del calciatore americano e la dirigenza torinese.

