Anna Falcone morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia

Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, è deceduta a Palermo all’età di 95 anni. La sua morte segna la perdita di una figura legata alla memoria di Giovanni Falcone e alla lotta contro la criminalità organizzata. La famiglia e le istituzioni ricordano il suo contributo e il ruolo che ha mantenuto nel corso degli anni.

Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, è morta a Palermo all'età di 95 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

