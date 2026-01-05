Anna Falcone morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia
Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, è deceduta a Palermo all’età di 95 anni. La sua morte segna la perdita di una figura legata alla memoria di Giovanni Falcone e alla lotta contro la criminalità organizzata. La famiglia e le istituzioni ricordano il suo contributo e il ruolo che ha mantenuto nel corso degli anni.
Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, è morta a Palermo all'età di 95 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
