Madalina Ghenea dopo la condanna della sua stalker | Vivevo terrorizzata ricevevo minacce di morte e sessuali

Madalina Ghenea rompe il silenzio dopo la condanna della stalker. La modella racconta di aver vissuto anni di paura, ricevendo minacce di morte e insulti sessuali. Solo ora, con la sentenza definitiva, sente di aver messo un punto a un incubo che durava da tempo.

Madalina Ghenea ha parlato per la prima volta della donna che per anni l'ha stalkerata e che lo scorso 4 febbraio è stata condannata a 1 anno e 6 mesi. L'attrice ha ricordato il dolore e la paura vissute per tutto il tempo, in cui era arrivata a dubitare di tutti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

