Insulti e minacce sui social Madalina Ghenea | la stalker condannata a un anno e mezzo

Milano, 4 febbraio 2026 – Un anno e 6 mesi di carcere e un percorso in un centro di recupero da compiere quando la sentenza sarà diventata definitiva. È la condanna nei confronti di una d onna di 45 anni accusata di stalking per aver perseguitato sui social con messaggi offensivi e minacce la modella e attrice romena Madalina Ghenea, parte civile con la madre. La giudice di Milano, Elisabetta Canevini, ha disposto la sospensione condizionale della pena subordinata al versamento provvisionale entro 2 mesi dal giudizio in giudicato. Provvisionale che nei confronti della modella e della madre, assistite da Maria Emanuela Mascalchi, ammonta rispettivamente a 40mila e 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

