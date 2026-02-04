La stalker dell’attrice Madalina Ghenea è stata condannata. La donna di 45 anni, che da tempo perseguitava l’attrice sui social, è stata giudicata colpevole dal Tribunale di Milano. La 38enne vittima, che ha deciso di denunciare, si rivolge a tutte le persone che subiscono atti di odio online: non bisogna restare in silenzio.

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e 6 mesi di reclusione la donna di 45 anni accusata di atti persecutori con messaggi minatori e offensivi sui social di Madalina Ghenea, l'attrice e modella 38enne di origine rumena, che aveva denunciato la stalker, rimasta ignota per anni, per una serie di molestie e offese continuative, pubblicate e inviate ad amici, collaboratori di lavoro e famigliari. "Denunciate, denunciate: quando si è vittime di odio è sbagliato ignorare e tacere", è stato il messaggio a caldo della Ghenea., La presidente della quinta sezione penale, specializzata in materia di reati orientati dal genere e contro vittime deboli, Elisabetta Canevini, ha condannato la stalker anche a un percorso in un centro di recupero da effettuare se e quando la sentenza diventerà definitiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Condannata la stalker dell'attrice Madalina Ghenea: "Qui per tutte le vittime d'odio, denunciate"

Approfondimenti su Madalina Ghenea

La stalker dell'attrice Madalina Ghenea è stata condannata a un anno e mezzo di carcere.

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e sei mesi una donna di 45 anni accusata di stalking ai danni dell’attrice Madelina Ghenea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Madalina Ghenea

Argomenti discussi: Lei non invia più foto intime, lui la perseguita: chiesta la condanna di 5 mesi per lo stalker; Elena Santarelli, condannata la stalker: È finito un incubo durato anni; SANTARELLI: CONDANNATA STALKER CONTRO DI ME; VIDEO| Condannata a 9 mesi la stalker di Elena Santarelli: Scriveva cose irripetibili su mio figlio.

Condannata a un anno e mezzo la stalker dell'attrice e modella Madalina GheneaCondannata a un anno e mezzo la stalker della modella e attrice Madalina Ghenea. La sentenza del Tribunale di Milano. tgcom24.mediaset.it

Condannata a 1 anno e 6 mesi la stalker di Madelina Ghenea, l’attrice: È sbagliato tacere, denunciateIl Tribunale di Milano ha condannato in primo grado a 1 anno e 6 mesi la 45enne accusata di stalking ai danni di Madelina Ghenea ... fanpage.it

MADALINA GHENEA, IL CORAGGIO DI DENUNCIARE L’ODIO Madalina Ghenea ha raccontato pubblicamente una vicenda che per anni ha segnato la sua vita privata e professionale. Un racconto lucido e doloroso, nato dalla necessità di difendersi e di dare - facebook.com facebook