Condannata la stalker dell' attrice Madalina Ghenea | Qui per tutte le vittime d' odio denunciate

Da tgcom24.mediaset.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stalker dell’attrice Madalina Ghenea è stata condannata. La donna di 45 anni, che da tempo perseguitava l’attrice sui social, è stata giudicata colpevole dal Tribunale di Milano. La 38enne vittima, che ha deciso di denunciare, si rivolge a tutte le persone che subiscono atti di odio online: non bisogna restare in silenzio.

Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e 6 mesi di reclusione la donna di 45 anni accusata di atti persecutori con messaggi minatori e offensivi sui social di Madalina Ghenea, l'attrice e modella 38enne di origine rumena, che aveva denunciato la stalker, rimasta ignota per anni, per una serie di molestie e offese continuative, pubblicate e inviate ad amici, collaboratori di lavoro e famigliari. "Denunciate, denunciate: quando si è vittime di odio è sbagliato ignorare e tacere", è stato il messaggio a caldo della Ghenea., La presidente della quinta sezione penale, specializzata in materia di reati orientati dal genere e contro vittime deboli, Elisabetta Canevini, ha condannato la stalker anche a un percorso in un centro di recupero da effettuare se e quando la sentenza diventerà definitiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

