Madalina Ghenea rompe il silenzio dopo la condanna della stalker. La modella e attrice dice di aver sospettato di tutti e racconta il supporto di Leonardo Maria Del Vecchio. Ora invita chi è vittima a non arrendersi, a denunciare e a lottare per scoprire chi si nasconde dietro le minacce invisibili.

Ma per Madalina Ghena la guerra da combattere non è ancora terminata. Ci racconta, per quanto può, questa brutta storia? «Io posso solo raccontare ciò che ho vissuto, e vorrei partire proprio da una circostanza che mi ha molto colpito: nel momento esatto in cui la verità ha iniziato a prendere forma nelle sedi ufficiali, quello che sembrava incontrollabile si è arrestato. La domanda che oggi mi porto dentro - e che ancora mi ferisce - è una sola: com’è possibile che, nel momento esatto in cui ho denunciato contro ignoti e sono emersi dei nomi, gli atti persecutori si siano interrotti? Quando presenti una denuncia, almeno nelle fasi iniziali, tutto avviene nella segretezza istruttoria: teoricamente nessuno all’esterno dovrebbe sapere nulla, se non eventualmente la persona indagata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madalina Ghenea dopo la condanna alla sua stalker: «Ho sospettato di tutti. Leonardo Maria Del Vecchio mi è stato vicino. A chi è vittima dico: non arrendetevi, denunciate, lottate per far venire alla luce il volto e il nome di chi crede di poter colpire restando invisibile»

