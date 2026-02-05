Madalina Ghenea vince in tribunale | condannata la sua stalker

Madalina Ghenea ha vinto la sua battaglia in tribunale. Dopo anni di persecuzioni sui social, il giudice di Milano ha condannato la stalker che la perseguitava. La modella romena si sente finalmente sollevata e fa un appello a tutte le vittime di stalking, invitandole a non arrendersi e a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Il Tribunale di Milano ha messo finalmente un punto fermo a un incubo durato anni. La vicenda giudiziaria che vedeva protagonista Madalina Ghenea si è conclusa con la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per la donna stalker di 45 anni. L'imputata è stata riconosciuta colpevole di atti persecutori aggravati, avendo bersagliato l'attrice e modella trentottenne con una ferocia metodica attraverso i principali canali social.

