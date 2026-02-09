La presenza di George e Amal Clooney a Milano non passa inosservata. Mentre la città si anima tra le iniziative legate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i due divi di Hollywood sono stati visti frequentare alcuni degli eventi più in vista, tra scaramanzia e atmosfera invernale. La loro presenza suscita curiosità e qualche sorriso tra gli appassionati di star e sport.

O limpiadi invernali, scaramanzia e divi di Hollywood. Un trittico che può esistere solo a Milano, che in questi giorni è più viva che mai grazie a Milano Cortina 2026. Omega, cronometrista ufficiale, ha inaugurato la sua House in Galleria Vittorio Emanuele con un gala che ha portato in città George Clooney e la moglie Amal. Ma è quello che è successo dopo la cena presso il ristorante di Cracco a regalare il momento più spontaneo della serata. Sabato sera, alle 22, i pochi passanti ancora in giro in Galleria Vittorio Emanuele si sono trovati di fronte a una scena inaspettata: l’attore che calpestava gli attributi del toro del famoso mosaico pavimentale, quello che i milanesi (e ormai anche i turisti) girano con il tallone per portare fortuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma secondo voi, anche George e Amal Clooney hanno bisogno di un pizzico di fortuna? Pare proprio di sì

