George Clooney e la moglie Amal hanno ottenuto la cittadinanza francese

George Clooney e la moglie Amal hanno recentemente ottenuto la cittadinanza francese, segnando un nuovo capitolo nella loro vita. Attore noto a livello internazionale, Clooney ha recentemente partecipato al film Jay Kelly, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e ora disponibile su Netflix. Questa scelta rappresenta un passo importante per la coppia, che continua a vivere e lavorare tra diversi paesi, mantenendo un profilo discreto e riservato.

Reduce dal film Jay Kelly, pellicola presentata alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e da poco approdata su Netflix, dove recitava al fianco di Adam Sandler, George Clooney ha appena ottenuto un grande cambiamento nella sua vita e in quella della sua famiglia. L'attore, la cui carriera è stata lanciata dalla serie E.R., ha infatti ottenuto insieme alla moglie Amal Clooney e ai loro due figli gemelli la cittadinanza francese. La notizia, come riporta il The Guardian, è stata confermata da un decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Francia. George Clooney, Amal e i due gemelli di otto anni ora hanno tutti, dunque, la doppia cittadinanza.

George Clooney e la moglie Amal hanno ottenuto la cittadinanza francese

