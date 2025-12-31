George e Amal Clooney fuggono dagli Usa di Trump | perché hanno scelto la Francia e non l’Italia

George e Amal Clooney hanno deciso di trasferirsi in Francia, lasciando gli Stati Uniti, in risposta alle tensioni politiche e sociali legate alla presidenza di Donald Trump. La scelta riflette il desiderio di trovare un ambiente più tranquillo e stabile, lontano dalle controversie americane. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante per la coppia, che aveva già manifestato l’intenzione di allontanarsi dagli Stati Uniti in passato.

Tra Donald Trump e la famiglia di George Clooney non c’è mai stato un buon rapporto. Ma da quando il presidente americano è tornato a sedere nello Studio Ovale, l’attore ha ribadito in più occasioni che avrebbe preso seriamente in considerazione l’ipotesi di abbandonare gli Stati Uniti. Un’ipotesi che ora è più vicina a diventare realtà. Nei giorni scorsi, George e Amal Clooney hanno ottenuto la cittadinanza francese, insieme ai figli Ella e Alexander, due gemelli di 8 anni. Le sanzioni di Trump contro Amal Clooney. Le ragioni che hanno spinto la famiglia dell’attore hollywoodiano a fuggire dagli Usa sono piuttosto chiari: le minacce di Trump ai magistrati della Corte penale internazionale dell’Aia che hanno incriminato il premier israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra in relazione alla guerra di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: George Clooney ha fatto una promessa a sua moglie Amal Clooney: non bacerà mai più nessuna ragazza sul set. Ecco perché Leggi anche: George Clooney e Amal diventano francesi, la scelta di abbandonare gli Usa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. George e Amal Clooney fuggono dagli Usa di Trump: perché hanno scelto la Francia (e non l’Italia) - Le sanzioni del governo americano hanno convinto la famiglia a trasferirsi. open.online

George Clooney e Amal diventano francesi, la scelta di abbandonare gli Usa - George Clooney, la moglie Amal e i loro figli sono diventati ufficialmente cittadini francesi: la scelta è per proteggere i bambini ... dilei.it

George e Amal Clooney ottengono la cittadinanza francese: la decisione di proteggere i figli - George e Amal Clooney ottengono la cittadinanza francese per dare ai loro figli una vita lontano dai riflettori di Hollywood. msn.com

La star di Hollywood George Clooney è diventato francese, insieme alla moglie Amal Alamuddin Clooney e ai loro due figli. #ANSA https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/2025/12/29/george-clooney-con-amal-e-i-figli-diventano-francesi_04b4a787 - facebook.com facebook

George Clooney con Amal e i figli diventano francesi. Motivo principale della scelta è la privacy: "Qui non scattano foto ai bambini" #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.