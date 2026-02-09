Ma perché la figlia di Pucci ha un cognome diverso dal suo? Svelato il piccolo mistero | ecco chi è la moglie

Andrea Pucci torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue battute o i suoi spettacoli. La domanda che circola tra fan e curiosi riguarda la figlia dell’attore comico, che porta un cognome diverso dal suo. Alla fine, il mistero si è chiarito: si è scoperto chi è la moglie di Pucci e la ragione di questa scelta. Pucci, infatti, ha mantenuto il suo cognome, mentre la figlia ha scelto di usare quello della madre. La notizia apre nuove curiosità sulla vita privata dell’attore, spesso nascosta dietro il personaggio pubblico

Andrea Pucci è uno di quei personaggi che il pubblico crede di conoscere benissimo, almeno sul palco. Risate, monologhi sulla vita quotidiana, battute che diventano virali. Eppure, lontano dai riflettori, il comico milanese ha sempre mantenuto una linea molto netta: la sua vita privata resta privata. Proprio per questo, ogni tanto, emerge qualche curiosità che accende l’attenzione dei fan, come il cognome della figlia, diverso dal suo. Ma la spiegazione è molto semplice. Chi è la figlia di Andrea Pucci e perché il cognome è Baccan e non Pucci?. Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è nato a Milano il 23 agosto 1965 e nella sua città ha costruito sia la carriera sia la vita personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

