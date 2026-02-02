I nuovi MacBook con M5 Pro e Max potrebbero essere imminenti

La Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i processori M5 Pro e Max. Le voci circolano da settimane, ma ora sembra che l’uscita sia davvero vicina. Le aziende stanno organizzando gli ultimi dettagli, e le vendite potrebbero partire già entro poche settimane. Gli appassionati sono in attesa di scoprire se questi modelli porteranno miglioramenti sostanziali rispetto alle versioni attuali.

(Adnkronos) – L'attesa per la prossima generazione di MacBook Pro sembra destinata a esaurirsi nel giro di poche settimane. Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman nell'ultima edizione della newsletter Power On, Apple avrebbe pianificato il debutto dei nuovi laptop in concomitanza con il ciclo di rilascio di macOS 26.3. Questo posiziona l'uscita dei dispositivi sul.

