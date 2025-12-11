Calcio in lutto addio ad un gigante della serie A

Il calcio italiano piange la scomparsa di Carmelo Miceli, simbolo e protagonista della storia del Lecce. La sua morte rappresenta una perdita importante per il mondo dello sport, lasciando un vuoto tra tifosi e appassionati che ricordano con affetto e rispetto il suo contributo e la passione per il calcio.

Il calcio italiano si trova oggi ad affrontare una perdita significativa: la scomparsa di Carmelo Miceli, figura centrale nella storia del Lecce e protagonista di un'epoca che ha segnato la crescita e l'identità della squadra giallorossa. A 67 anni, l'ex calciatore si è spento improvvisamente a causa di un infarto, lasciando un vuoto profondo nell'intera comunità sportiva salentina e tra tutti coloro che hanno vissuto le emozioni di quegli anni irripetibili allo stadio Via del Mare. Miceli ha incarnato per undici stagioni lo spirito di una squadra che, grazie anche al suo contributo, ha saputo raggiungere traguardi storici e affrontare momenti di profonda difficoltà.

