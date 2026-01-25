Il sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico. L’obiettivo è individuare le priorità di intervento per garantire la sicurezza e la ripresa dell’area. L’analisi delle criticità rappresenta un passo importante per pianificare le azioni necessarie a tutela del territorio e delle comunità locali.

Ciclone Harry, sopralluogo istituzionale sul lungomare di Siderno: valutati i danni e le priorità d’intervento. In queste ore il Presidente Occhiuto, insieme al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e al vice capogruppo di Forza Italia Francesco Cannizzaro, hanno fatto visita al lungomare di Siderno per una ricognizione dei danni causati dal ciclone. La costa ionica calabrese porta ancora i segni evidenti del passaggio del Ciclone Harry, che nelle ultime giornate ha colpito con forza il litorale, erodendo tratti di passeggiata, danneggiando infrastrutture e mettendo in difficoltà attività e residenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ciclone Harry, sopralluogo sul lungomare di Siderno

Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarrySiderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry.

Maltempo nel catanese, i danni del ciclone Harry sul lungomare di MascaliIl maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato significativi danni lungo il lungomare di Mascali, nel Catanese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, oggi il sopralluogo del ministro Musumeci nelle zone colpite più colpite in Sicilia; Ciclone Harry, sopralluogo della commissaria Tardino nel porto di Palermo; Ciclone Harry, Todde in sopralluogo nel Nuorese: Bene il governo, ora dobbiamo essere rapidi; Ciclone Harry, sopralluogo del Pd nei territori colpiti: Non bisogna fare solo la conta dei danni ma anche predisporre aiuti.

Ciclone Harry, Schifani: Siciliani non saranno lasciati soli, pronti a intervenire con rapiditàDopo i sopralluoghi lungo la costa ionica colpita dal ciclone Harry, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito l’impegno delle ... sicilianews24.it

Onde come palazzi di 4 piani, dal ciclone Harry danni miliardari: Sicilia, Calabria e Sardegna verso lo stato di calamitàStrade distrutte, case sventrate, strade e ferrovie interrotte: il mare è arrivato fin dentro i paesi. Gli eventi sono stati definiti secolari: ora arriva la conta dei danni ... today.it

#Ciclone #Harry, Sbarra: “lunedì in Cdm lo stato di emergenza per la #Calabria” - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com