Ciclone Harry sopralluogo sul lungomare di Siderno
Il sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico. L’obiettivo è individuare le priorità di intervento per garantire la sicurezza e la ripresa dell’area. L’analisi delle criticità rappresenta un passo importante per pianificare le azioni necessarie a tutela del territorio e delle comunità locali.
Ciclone Harry, sopralluogo istituzionale sul lungomare di Siderno: valutati i danni e le priorità d’intervento. In queste ore il Presidente Occhiuto, insieme al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e al vice capogruppo di Forza Italia Francesco Cannizzaro, hanno fatto visita al lungomare di Siderno per una ricognizione dei danni causati dal ciclone. La costa ionica calabrese porta ancora i segni evidenti del passaggio del Ciclone Harry, che nelle ultime giornate ha colpito con forza il litorale, erodendo tratti di passeggiata, danneggiando infrastrutture e mettendo in difficoltà attività e residenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Siderno, riapre il tratto centrale del lungomare: ripartenza dopo i danni del ciclone HarrySiderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry.
Maltempo nel catanese, i danni del ciclone Harry sul lungomare di MascaliIl maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato significativi danni lungo il lungomare di Mascali, nel Catanese.
Ciclone Harry, Schifani: Siciliani non saranno lasciati soli, pronti a intervenire con rapiditàDopo i sopralluoghi lungo la costa ionica colpita dal ciclone Harry, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito l’impegno delle ... sicilianews24.it
Onde come palazzi di 4 piani, dal ciclone Harry danni miliardari: Sicilia, Calabria e Sardegna verso lo stato di calamitàStrade distrutte, case sventrate, strade e ferrovie interrotte: il mare è arrivato fin dentro i paesi. Gli eventi sono stati definiti secolari: ora arriva la conta dei danni ... today.it
#Ciclone #Harry, Sbarra: “lunedì in Cdm lo stato di emergenza per la #Calabria” - facebook.com facebook
Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com
