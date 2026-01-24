Siderno riapre il tratto centrale del lungomare | ripartenza dopo i danni del ciclone Harry

Siderno, in provincia di Reggio Calabria, ha riaperto il tratto centrale del lungomare, segnando un passo importante nella ripresa dopo i danni causati dal ciclone Harry. Questa riapertura permette di riprendere le attività e di restituire alla città un importante spazio di socializzazione e collegamento con il mare, segnando così un momento di progressiva normalizzazione per la comunità locale.

Dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, Siderno (Reggio Calabria) compie un primo, importante passo verso la normalità. Da ieri sera è stata infatti riaperta la parte centrale del lungomare, tornata percorribile – al momento esclusivamente a piedi – nel tratto compreso tra il passaggio a livello di piazza Portosalvo e quello di via Genova. Ad annunciarlo è stata il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, che ha sottolineato come, nonostante le ferite ancora aperte lasciate dall'evento atmosferico, sia forte la volontà della comunità di ripartire. Una riapertura simbolica ma concreta, che restituisce ai cittadini uno degli spazi più identitari della città e segna l'avvio di una fase di progressiva ripresa.

