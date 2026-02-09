Lumezzane anziani coniugi rapinati nel loro negozio | lui colpito con il calcio della pistola

Questa mattina a Lumezzane, due uomini armati hanno fatto irruzione in un negozio gestito da una coppia di anziani. Hanno picchiato l’ottantaquattrenne titolare con il calcio di una pistola e si sono presi i soldi dal registratore di cassa. La vittima è stata portata in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. I rapinatori sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Lumezzane (Brescia), 9 febbraio 2026 – Prendono di mira la p iccola bottega gestita da una coppia di anziani e feriscono il titolare ottantaquattrenne, colpendolo con il calcio di una pistola pur di assicurarsi la fuga con il fondocassa. Panico sabato sera per i coniugi Maria e Oreste Berna, che gestiscono uno storico negozio nella piazzetta Armando Diaz della frazione Piatucco di Lumezzane. ??????I due stavano quasi per abbassare la saracinesca dell'alimentari, un'istituzione in paese, quando hanno assistito impotenti all'irruzione d i due banditi con il volto coperto e un'arma in pugno. Fino a pochi attimi prima con loro c'era il figlio.

